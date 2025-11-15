Sinop’ta 6. Lakerda Festivali'nde Geleneksel Helesa Yürüyüşü

Sinop’ta 6. Lakerda Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel Helesa yürüyüşü, renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi; gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:23
Festival coşkusu sokaklara taştı

Sinop’ta bu yıl 6'ncı Lakerda Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel Helesa Şenliği yoğun ilgi gördü. Festival programı çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

Manileriyle Helesa ekibinin başını çeken Murat İlkılıç, sahnelediği performansla dikkat çekti. Katılımcılar süslenmiş ve ışıklandırılmış bir gemi maketi eşliğinde çeşitli maniler söyleyerek festival çadırına doğru yürüyüşe geçti; vatandaşlar söylenen manilere hep bir ağızdan eşlik etti.

Yürüyüş Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayıp Sabahattin Ali Parkı'nda sona erdi. Parktaki fuar çadırında konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlikten elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Festival kapsamındaki etkinlikler 16 Kasım'a kadar sürecek.

