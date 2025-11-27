Sinop'ta Akıllı Ulaşım Projesiyle Yaz Trafiğine Çözüm

Sinop'ta KUZKA destekli 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi' ile 2,5 km'lik aksta analiz, beş kavşakta sayım ve akıllı otopark çözümleri geliştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:38
Sinop'ta Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi Başladı

Sinop’ta özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve kent içi ulaşımı düzenlemek amacıyla "Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi" hayata geçirildi. Proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın(KUZKA) 2025 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında yürütülüyor.

Proje Detayları

Proje kapsamında kent merkezindeki 2,5 kilometrelik ana aks üzerinde detaylı bir trafik analizi yapılacak ve beş kritik kavşakta trafik sayımları gerçekleştirilecek. Elde edilen verilerle simülasyon destekli bir trafik modeli oluşturulacak.

Çözümler ve Öneriler

Çalışmalarda kısa vadeli iyileştirme önerileri hazırlanacak; ayrıca akıllı otopark ve yönlendirme sistemleri için uygulanabilir çözümler geliştirilecek. Proje ilerleyen aşamalarda alternatif kavşak ve koridor tasarımlarını da ortaya koymayı hedefliyor.

Zaman Çizelgesi ve Sonraki Adımlar

Trafiğin en yoğun olduğu temmuz ayında yapılması planlanan sayımların ardından proje ağustos ayında tamamlanacak. Elde edilen sonuçlar İl Trafik Komisyonu başta olmak üzere tüm kilit paydaşların kullanımına sunulacak. Projede, Türkiye’nin çeşitli metropollerinde ve Sinop ölçeğine benzer kentlerde görev yapmış deneyimli uzmanlar yer alıyor. Uygulamaya yönelik hazırlık süreci ise 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacak.

