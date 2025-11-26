Sinop'ta ASKOM Toplantısı: Acil Sağlık Hizmetleri Gözden Geçirildi

Sinop'ta ASKOM toplantısında acil sağlık hizmetleri, hasta sevk süreçleri ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:31
Toplantı ve katılımcılar

Sinop'ta acil sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu başkanlık ederken, Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, hastane başhekimleri ve ilgili birim sorumluları da katılım sağladı.

Sunum ve değerlendirmeler

Dr. Elif İşcan Ocak tarafından yapılan sunumda; acil sağlık hizmetlerinin verimliliği, hasta sevk süreçleri, acil başvuru istatistikleri, vaka müdahaleleri ve hizmet sunum kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler detaylı biçimde ele alındı.

Katılımcılar, sunum sırasında saha deneyimlerini paylaştı ve uygulamaya dönük öneriler sundu. Tartışmalar, özellikle acil durumlara hızlı müdahale ve hizmet süreçlerinin standardizasyonu ekseninde yoğunlaştı.

Öne çıkan gündem maddeleri

Toplantıda öne çıkan başlıklar şunlardı:

- Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi

- Acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale sağlanması

- Hizmet süreçlerinin standartlaştırılması ve kalite yönetiminin iyileştirilmesi

Sonuç ve kapanış

Değerlendirmeler, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve önerilerin alınmasının ardından tamamlandı. Toplantı, acil sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir iyileştirmeler ve koordinasyon artırıcı adımların takip edilmesi kararıyla sona erdi.

