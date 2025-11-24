Sinop'ta Berbere Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Amasra'da Yakalandı, Tutuklandı

Olayın Detayları

Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanında müşterisini tıraş eden M.Y'ye silahla saldıran P.Ç ve yanında bulunan L.K., olayın ardından motosikletle kaçarak Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

Yolda kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, Makaracı köyü yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri il giriş ve çıkışlarını tamamen kapatarak operasyon başlattı.

Motosikletin gittiği güzergah özel ekipler tarafından abluka altına alınırken, zanlılar çalılık alanda gizlenmiş halde yakalandı. Yakıtı biten motosiklet ise çalılık alana yakın bir bölgede terk edilmiş olarak bulundu.

Gözaltına alınan P.Ç. ve L.K., ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerin ardından zanlılar Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından olay anının görüntülerini paylaşarak "Gereği yapıldı" mesajını verdi.

SİNOP'TA MÜŞTERİSİNİ TIRAŞ EDEN BERBERE SİLAHLA SALDIRARAK KAÇAN VE BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE YAKALANAN 2 ZANLI, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.