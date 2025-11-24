Sinop'ta Berbere Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Amasra'da Yakalandı, Tutuklandı

Sinop Ayancık'ta berbere silahlı saldırıda M.Y yaralandı; P.Ç. ve L.K. Bartın Amasra'da yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:37
Sinop'ta Berbere Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Amasra'da Yakalandı, Tutuklandı

Sinop'ta Berbere Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Amasra'da Yakalandı, Tutuklandı

Olayın Detayları

Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanında müşterisini tıraş eden M.Y'ye silahla saldıran P.Ç ve yanında bulunan L.K., olayın ardından motosikletle kaçarak Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

Yolda kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, Makaracı köyü yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri il giriş ve çıkışlarını tamamen kapatarak operasyon başlattı.

Motosikletin gittiği güzergah özel ekipler tarafından abluka altına alınırken, zanlılar çalılık alanda gizlenmiş halde yakalandı. Yakıtı biten motosiklet ise çalılık alana yakın bir bölgede terk edilmiş olarak bulundu.

Gözaltına alınan P.Ç. ve L.K., ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerin ardından zanlılar Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından olay anının görüntülerini paylaşarak "Gereği yapıldı" mesajını verdi.

SİNOP'TA MÜŞTERİSİNİ TIRAŞ EDEN BERBERE SİLAHLA SALDIRARAK KAÇAN VE BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE...

SİNOP'TA MÜŞTERİSİNİ TIRAŞ EDEN BERBERE SİLAHLA SALDIRARAK KAÇAN VE BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE YAKALANAN 2 ZANLI, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?