Sinop'ta Çocuklara Sıfır Atığın Önemi Tiyatro ile Anlatıldı

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda, sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini kavratmak amacıyla etkileyici bir tiyatro gösterisi düzenlendi. Kentte daha temiz bir çevre için atılan bu adımlar, toplumsal farkındalık yaratma hedefiyle sürdürülüyor.

"Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" çerçevesinde İl Özel İdaresi tarafından uygulanan bu proje ile köy okullarındaki öğrenciler, sıfır atık ve geri dönüşüm konularının önemini gözler önüne seren bir tiyatro oyunu ile buluşturuldu.

Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Enes Cangül’ün yönettiği "Bora geri dönüşüm yolunda" adlı oyun, çocuklara çevreye bırakılan çöplerin doğaya verdiği zararları aktararak, bu konuların önemine dikkat çekiyor.

Oyun, Lala Köyü İlkokulu'nda sergilendi. Gösterimi izleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğuna vurgu yaptı.

Çınkıl, çocuklara daha güzel bir dünya sunmak adına İl Özel İdaresi olarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini belirtti ve görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu projeyle tiyatronun büyülü dili aracılığıyla geri dönüşümün önemini çocuklarımıza anlatarak sıfır atık bilincini topluma yaymayı hedefliyoruz. 10 ayrı köy okulunda gerçekleştireceğimiz gösterimlerle, çocuklarımızı çevre bilinciyle donatmayı amaçlıyoruz. Umuyorum ki bu yolculuk, sanatla şekillenen çevre bilinci sayesinde dalga dalga yayılacaktır."

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı. İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim alan öğrenciler, sıfır atığın ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği tiyatro oyunuyla buluşturuluyor.

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı. İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim alan öğrenciler, sıfır atığın ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği tiyatro oyunuyla buluşturuluyor.