DOLAR
39,13 0,22%
EURO
44,59 0,76%
ALTIN
4.218,45 1%
BITCOIN
4.122.119,8 -0,57%

Sinop'ta Çocuklara Sıfır Atığın Önemi Tiyatro ile Anlatıldı

Sinop'ta kırsal kesim okullarında çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm konuları, tiyatro gösterisi ile öğretildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:40
Sinop'ta Çocuklara Sıfır Atığın Önemi Tiyatro ile Anlatıldı

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda, sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini kavratmak amacıyla etkileyici bir tiyatro gösterisi düzenlendi. Kentte daha temiz bir çevre için atılan bu adımlar, toplumsal farkındalık yaratma hedefiyle sürdürülüyor.

"Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" çerçevesinde İl Özel İdaresi tarafından uygulanan bu proje ile köy okullarındaki öğrenciler, sıfır atık ve geri dönüşüm konularının önemini gözler önüne seren bir tiyatro oyunu ile buluşturuldu.

Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Enes Cangül’ün yönettiği "Bora geri dönüşüm yolunda" adlı oyun, çocuklara çevreye bırakılan çöplerin doğaya verdiği zararları aktararak, bu konuların önemine dikkat çekiyor.

Oyun, Lala Köyü İlkokulu'nda sergilendi. Gösterimi izleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğuna vurgu yaptı.

Çınkıl, çocuklara daha güzel bir dünya sunmak adına İl Özel İdaresi olarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini belirtti ve görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu projeyle tiyatronun büyülü dili aracılığıyla geri dönüşümün önemini çocuklarımıza anlatarak sıfır atık bilincini topluma yaymayı hedefliyoruz. 10 ayrı köy okulunda gerçekleştireceğimiz gösterimlerle, çocuklarımızı çevre bilinciyle donatmayı amaçlıyoruz. Umuyorum ki bu yolculuk, sanatla şekillenen çevre bilinci sayesinde dalga dalga yayılacaktır."

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek...

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı. İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim alan öğrenciler, sıfır atığın ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği tiyatro oyunuyla buluşturuluyor.

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek...

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı. İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim alan öğrenciler, sıfır atığın ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği tiyatro oyunuyla buluşturuluyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda
2
Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
3
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi
4
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor
5
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi
6
Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı
7
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde