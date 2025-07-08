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Sinop'ta Devrilen Otomobil Faciası: 3 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobil devrildi, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:55
Sinop'ta Devrilen Otomobil Faciası: 3 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. R.D. yönetimindeki 57 DS 244 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunda, Üzümlü köyü yakınlarında yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta yaralanan sürücü R.D. ile H.D. ve A.D., sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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