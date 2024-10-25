Sinop'ta Devrilen Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası
Sinop'un Boyabat ilçesinde, tarla yolunda kontrolünü kaybeden bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olayın ayrıntıları merak ediliyor.
Kaza Detayları
Boyabat ilçesinin Bağlıca köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Vahdettin Yıldırım (39) yönetimindeki 57 AAH 235 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Kaza sırasında, sürücü Vahdettin Yıldırım ile birlikte araçta bulunan E.C.S. (14) ve E.H.Y. (13) yaralandı.
Olay Yerinde Hızla Müdahale
Olayı gören çevre sakinleri hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.