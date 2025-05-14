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Sinop'ta Doğada Bulunan Ayı Yavruları Kurtarıldı

Sinop'ta köylüler tarafından bulunan iki ayı yavrusu, veteriner hekimler tarafından beslenerek hayata döndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 19:32
Sinop'ta Doğada Bulunan Ayı Yavruları Kurtarıldı

Sinop'ta İki Ayı Yavrusu Rehabilitasyona Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, köylüler tarafından doğada bulunan iki ayı yavrusunu sütle besleyerek hayata döndürdü.

Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde iki ayı yavrusu buldu. Hemen yetkililere haber verilmesi üzerine, bölgeye intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavruların annelerinin olmadığını ve sağlık durumlarının kritik olduğunu belirledi.

Yapılan değerlendirmenin ardından 2 aylık ayı yavruları, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekimler, yavrulara gerekli bakımı yaptı ve onları sütle besleyerek toparlanmalarını sağladı.

İyileşen yavrular, daha sonra Zonguldak'taki bir hayvanat bahçesine gönderilerek yeni yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

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