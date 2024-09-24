Sinop'ta Kaçak Avlanan Balıklar Ücretsiz Dağıtıldı

Sinop'ta Kaçak Balık Avcılığına Dur Denildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, kaçağa avlanan balıklar düzenlenen operasyon sonucunda ücretsiz olarak halka dağıtıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde Ayancık Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren denetimlerde çeşitli türlerdeki balıklar ele geçirildi.

Denetimler Sıkı Tutuluyor

Denetimlere emniyet ve jandarma ekipleri de destek vererek yasa dışı avcılıkla mücadele etmektedir. Gözaltına alınan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen balıkların gıda kontrolü yapıldı.

Ücretsiz Dağıtım Gerçekleştirildi

Kontrolden geçen balıklar, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu sayede, hem yasa dışı avcılıkla mücadele edilmiş oldu hem de halkın ihtiyacı karşılandı.