Sinop'ta Kış Hazırlıkları Hızlandı: Karayolları Hendek ve Kanal Temizliği

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sinop’ta kış öncesi hendek ve su kanallarında kapsamlı temizlik yapıyor; çalışmalar etap etap sürecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:30
Sinop'ta kış hazırlıkları hız kazandı

Karayolları ekipleri hendek ve su kanallarında kapsamlı temizlik yapıyor

Sinop genelinde yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklar hız kazandı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.

Kent genelinde, özellikle yağışlı havalarda su birikintilerinin oluşmasını engellemek için yol kenarlarındaki hendek ve su kanallarında kapsamlı temizlik gerçekleştiriliyor. İş makineleriyle tıkanan hendekler açılırken, yağmur sularının akışını engelleyen toprak ve bitki örtüsü temizleniyor.

Ekipler, çalışmalarını etap etap belirlenen program çerçevesinde sürdürüyor; kırsal bölgelerden şehir merkezine kadar uzanan güzergâhlarda yoğun mesai yapılıyor.

Yetkililer, hazırlığın sadece yol güvenliği için değil, aynı zamanda taşkın ve sel risklerinin azaltılması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürücülere de yağışlı havalarda hız limitlerine uymaları ve yol şartlarına göre dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Karayolları ekiplerinin Sinop genelindeki kış hazırlığı çalışmalarının önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

