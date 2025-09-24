Sinop'ta Tek Gecede Yaklaşık 9 Bin Palamut Avlandı

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları, ağlarına takılan yaklaşık 9 bin palamut ile limana döndü.

Kentte 10 metre uzunluğundaki küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağları palamut dolu şekilde limana dönüş yaptı. 1 Eylül'de başlayan av sezonunda ilk kez bu kadar yoğun miktarda balık ağlara takıldı.

Balıkçılar tarafından ağlardan çıkarılan palamutlar, açık artırma usulüyle yapılan ihalenin ardından kentteki tezgahlarda tanesi 400 lira'dan satışa sunuldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sezon açıldığından beri palamut avcılığı ilk defa bu akşam oldu. Kooperatifimize yaklaşık 450 kasa palamut geldi. Temennimiz bundan sonra da devam etmesi." ifadelerini kullandı.

Tuncer, deniz suyunun soğumasıyla palamut avcılığının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

