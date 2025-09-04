DOLAR
Sinop'ta Torik Bereketi: Fiyat 800 TL'ye Düştü

Sinop'ta bol avlanan torik, tanesi 800 TL'ye kadar düştü; tekne sahibi Erdem Baş gece avında 650 kasa torik yakaladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:29
Palamut yerine torik sürprizi, balıkçıların kasaları doldu

Sinop'ta sezonun ilk günlerinde palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu kez torik (iri palamut) bereketi yaşıyor. Dün gece denize ağlarını bırakan tekne sahibi Erdem Baş, kıyıya kasalar dolusu torikle döndüklerini söyledi.

'Dün gece 650 kasa torik yakaladık. Her kasada büyüklüğüne göre 3 veya 4 torik bulunuyor. Allah bereket versin. Daha önce tane fiyatı 1500 ile 1800 lira arasında sattığımız torikler bollaşması nedeniyle şu anda tanesi 800 liraya kadar düştü.'

Baş, yakaladıkları toriklerin ağırlığının 2,5-3 kilo olduğunu aktardı. Toriklerin fiyatının oldukça ucuzladığını, en az 6 kişinin rahatlıkla doyacağını belirterek bol avın vatandaşlara yarayacağını ifade etti.

Palamut beklerken ağlara torik takılmasının sürpriz olduğunu anlatan Baş, 'Palamut bu hava ve deniz suyu sıcaklığından dolayı şimdilik olmayacak gibi görünüyor. Hiçbir şey kestiremiyoruz ancak deniz sürprizlerle dolu.' ifadelerini kullandı.

