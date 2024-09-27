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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı, 82 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:50
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Sinop'ta Uyuşturucuya Karşı Sıkı Önlemler

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonu dikkat çekti. Valilik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Boyabat ilçesinde belirlenen adreslerde operasyonlar düzenledi.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 82 gram uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyon, Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Yerel emniyet güçleri, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Sinop'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı....

Sinop'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 82 gram uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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