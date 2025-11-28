Sinop Türkeli'de otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
Kaza Detayları
Sinop’un Türkeli ilçesinde sabah saatlerinde, Türkeli - Ayancık karayolu Düz köyü mevkiinde bir otomobil su kanalına düştü.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.
