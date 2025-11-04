Sinop Türkeli Kaymakamı Kandemir, Yeşiloba'da Yol Tahribatını İnceledi

Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi ve Yeşiloba Kurvana Mahallesi'ndeki yol tahribatını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:44
Köy ziyaretleriyle sorunlar yerinde tespit edildi

Sinop Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek yerel sorunları dinledi. Ziyaretler sırasında vatandaşların talepleri tek tek not alınarak öncelikler belirlendi.

Kaymakam Kandemir, İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can ile birlikte gerçekleştirilen program kapsamında Çatakgeriş, Çatakgüney, Çatakörencik ve Yeşiloba köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köy sakinleriyle samimi sohbetler yapılırken, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine önem verildi.

Yeşiloba Köyü Kurvana Mahallesi'nde gerçekleşen incelemede Kaymakam Kandemir, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan ile birlikte yol çalışmaları sırasında beton yolda oluşan tahribatı yerinde inceledi. Yapılan değerlendirmelerde ise gerekli onarım ve iyileştirme çalışmalarının kısa sürede başlatılması planlandı.

