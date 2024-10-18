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Sinop'un Yüksek Kesimlerinde İlk Kar Yağışı

Sinop'un yüksek yerlerine mevsimin ilk karı düştü, bazı ilçelerde etkili oldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:11
Sinop'un Yüksek Kesimlerinde İlk Kar Yağışı

Sinop'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar Düştü

Sinop'un yüksek kesimlerinde, bu yıl mevsimin ilk karı etkisini göstermeye başladı. Şehirde iki gündür süren gök gürültülü sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Etki Alanı ve Yerleşim Birimleri

Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köyler ile yaylalar, kar yağışından etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Bu bölgelerde kar, görüntüleri ile kış manzaralarını oluşturdu.

Kar Temizlik Çalışmaları

Mevsimin ilk kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi ekipleri, bazı yol güzergahlarında kar temizliği aktivitelerine başladı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

Sinop’ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren...

Sinop’ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sinop’ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren...

Sinop’ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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