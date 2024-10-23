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Sinop Üniversitesi'nde Palamut Şenliği Coşkusu

Sinop’ta düzenlenen Palamut Şenliği’nde bin palamut ikram edildi, katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:48
Sinop Üniversitesi'nde Palamut Şenliği Coşkusu

Palamut Şenliği Sinop’ta Gerçekleşti

Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Palamut Şenliği, katılımcılara ızgarada pişirilmiş bin palamut sunarak büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Av sezonunun 1 Eylül’de başlamasıyla birlikte, kentte bol miktarda avlanan palamutlar için üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Yoğun Katılım ve Eğlenceli Aktiviteler

Bu yıl ilk kez yapılan palamut şenliğine, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, bu etkinliklerin sosyal dayanışma ve kültürel etkileşim açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Taşdemir, "Palamut şenliği hem öğrencilerimizin kültürel ve sosyal hayatlarına katkı verecek hem de aralarındaki dayanışmayı artıracak. Tahminlerin üzerinde bir katılım var; bu da şehrimizin ve üniversitemizin bu tür faaliyetlere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Gelecekte de benzer etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Etkinlikte yer alan üniversitenin 2. sınıf öğrencisi Betül Çıplak, "Geçen sene hamsi şenliğine katıldık, bu yıl palamut şenliği düzenlendi. Bu tür etkinlikler, küçük bir yer olan Sinop’ta öğrenciler için tanışmak ve kaynaşmak açısından çok faydalı," dedi.

1. sınıf öğrencisi Etem Kurt ise Adana’dan geldiğini belirterek, "Burada Karadeniz palamudu yemek harika bir deneyim. Böyle bir etkinlikte yer almak bizim için çok farklı ve eğlenceli bir deneyim oldu. Umarım bu tür organizasyonlar devam eder," ifadelerini kullandı.

Şenliğin Eğlence Dolu Sonu

Palamut Şenliği, öğrencilerin müzik eşliğinde eğlenmesiyle son buldu. Böylece, hem kültürel bir buluşma sağlandı hem de sosyal dayanışma arttı.

Sinop Üniversitesince düzenlenen Palamut Şenliği’nde bin palamut ızgaralarda pişirilerek...

Sinop Üniversitesince düzenlenen Palamut Şenliği’nde bin palamut ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Sinop Üniversitesince düzenlenen Palamut Şenliği’nde bin palamut ızgaralarda pişirilerek...

Sinop Üniversitesince düzenlenen Palamut Şenliği’nde bin palamut ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

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