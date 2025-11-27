Sinoplu Çocuklardan Gazze'ye 'Kalpten Kalbe' Mektup

Boyabat Diyanet Gençlik Merkezi'nde eğitim gören 7-10 yaş Kur'an kursu öğrencileri, 'Kalpten Kalbe Mektup' ile Gazze'deki çocuklara dualarını ve dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:59
Sinoplu Çocuklardan Gazze'ye 'Kalpten Kalbe' Mektup

Sinoplu Çocuklardan Gazze’ye 'Kalpten Kalbe' Mektup

Boyabat'tan dayanışma mesajı

Sinop’un Boyabat ilçesi Diyanet Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 7-10 yaş arası Kur’an Kursu öğrencileri, Gazze’deki çocuk arkadaşlarını unutmayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Minik öğrenciler, 'Kalpten Kalbe Mektup' çalışması kapsamında kalplerinden kopan dualarını, dileklerini ve sevgilerini kağıtlara döktü. Her bir mektup, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini Gazze’deki çocuklara ulaştıracak şekilde titizlikle hazırlandı.

Etkinlik, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve kardeşlik ile dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladı.

Eğitmenler, çocukların küçük yaşta dahi başkalarına yardım etme, empati kurma ve duyarlılık gösterme bilincini kazandığını belirterek, yapılan çalışmanın büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN 7-10 YAŞ ARASI KUR’AN KURSU...

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN 7-10 YAŞ ARASI KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ, GAZZE’DEKİ ÇOCUK ARKADAŞLARINI UNUTMAYARAK ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı
5
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
6
Mardin Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Sopalı Kavga: 3 Yaralı
7
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?