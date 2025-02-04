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Sırbistan, ABD Yaptırımlarının Ertelenmesini Talep Ediyor

Sırbistan, ABD'nin petrol sektörüne yönelik yaptırımlarının 90 gün süreyle ertelenmesini istedi. NIS'in geleceği tehlikede.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:46
Sırbistan, ABD Yaptırımlarının Ertelenmesini Talep Ediyor

Sırbistan'dan ABD'ye Yaptırım Erteleme Talebi

Sırbistan, ABD'nin petrol sektörünü hedef alan yaptırımlarının en az 90 gün boyunca ertelenmesini istedi. Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, ülkesinin bu konuda ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'ne (OFAC) başvuruda bulunduğunu belirtti.

Maceristan'dan Destek

Djedovic Handanovic, Macaristan hükümetinin de erteleme talebine destek verdiğini ifade etti. Bakan, Sırbistan'ın enerji sektöründe kritik bir rol oynayan NIS'in yönetiminde ABD'nin istediği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Yaptırımların Geleceği

Bakan, erteleme talebinin kabul edilmesi durumunda bu yaptırımların tamamen kaldırılmasına yönelik bir çözüm üretebileceklerini belirtti. Djedovic Handanovic, ABD'li yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamada yaptırımların doğrudan Sırbistan'ı hedef almadığını söylediklerini aktararak, enerji sektörünün zarar görmemesi için yapıcı bir diyaloğun devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'den Açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek amacıyla önemli adımlar atıldığını duyurmuş ve Rusya'nın iki büyük petrol üreticisi olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığını belirtmişti. Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de bu yaptırım listesindedir.

Cumhurbaşkanı Vucic'in Uyarısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, NIS'in ağır bir yaptırımla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti. Bu durum, ülkenin enerji sektörü için büyük bir tehdit oluşturuyor.

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