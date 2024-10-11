Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türkiye ile Savunma İşbirliği Açıklaması

Sırbistan ve Türkiye Arasındaki Savunma İşbirliği Fırsatları

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin oldukça büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti. Vucic, bu işbirliğinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunabileceğini vurguladı.

İşbirliğinin Önemi

Vucic, savunma işbirliğinin güçlendirilmesinin Sırbistan ve Türkiye için stratejik avantajlar getireceğini belirterek, her iki ülkenin de ortak güvenlik çıkarlarına yönelik katkı sağlayabilecek projelere açık olduğunu söyledi.