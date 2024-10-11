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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Balkanlardaki Rolüne Dikkat Çekti

Vucic, Türkiye'nin Balkanlar'daki önemini vurgulayarak destek beklediklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:49
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Balkanlardaki Rolüne Dikkat Çekti

Sırbistan'dan Türkiye'ye Övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisini ve önemini öne çıkardı. Vucic, "Türkiye, Balkanlar’da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla bu süreçlerde barış ve istikrar için Türkiye’nin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Balkanlar'da İşbirliği İhtiyacı

Vucic'in bu açıklamaları, bölgedeki siyasi dinamiklerin yanı sıra Türkiye'nin stratejik konumunun altını çiziyor. Ayrıca, bu tür işbirliklerinin barış ve istikrar sağlama yönünde önemli adımlar olabileceğine işaret ediyor.

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