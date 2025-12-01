Şırnak’ta 1 Milyonun Üzerinde Küçükbaş Hayvan Kışlaklara İndi

Soğuyan havalarla göçer sürüler, yaklaşık 30 günlük yolculukla Şırnak’ın ova kışlaklarına iniyor; ilde yaklaşık 1,1 milyon küçükbaş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:15
Havaların soğumasıyla birlikte Van, Hakkari, Siirt ve Mardin'den gelen göçer sürüler, yazın kullandıkları yaylalardan Şırnak'ın daha sıcak ova kesimlerindeki kışlaklara doğru hareket ediyor. Göçün yoğunlaştığı dönemde sürü sahiplerinin yaklaşık 30 gün

Göçün rotası ve büyüklüğü

Yaz aylarında Uludere ve Beytüşşebap ile Van, Hakkari, Siirt ve Mardin'in yüksek kesimlerine çıkan yetiştiriciler, kışın dağlık alanlardan inerek Şırnak'ın ova arazilerini tercih ediyor. Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığında önemli merkezlerinden biri olan ilde, yaklaşık 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan bulunuyor ve bu yıl da 1 milyonun üzerinde sürü Şırnak'ta kışlayacak.

Güvenlik uyarıları: Trafik ve gece yolculukları

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada göçer sürülerin kışlaklara iniş sürecinin yoğunlaştığını ve hem sürücülere hem de yetiştiricilere önemli uyarılarda bulundu. Sezgin, sürülerin büyük bölümünün 'şehir merkezine yakın güzergâhlardan yaya olarak ovaya indiğini' belirterek, kara yollarına yakın noktalarda hareket eden sürüler nedeniyle sürücülerin azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sezgin ayrıca, sürü sahiplerine ve sürücülere yönelik şu uyarılarda bulundu: 'Özellikle gece seyahatlerinde mutlaka el feneri bulundurmaları, kara yolu ve çevresine ışıkla sürülerinin burada olduğunu işaret edecek araç-gereçler taşımaları önemlidir. Trafik kazalarının önlenmesi için hem çiftçilerimizin hem de sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.'

Kıştan sonra dönüş

Sezgin, göç sürecinin Nisan ayına kadar devam edeceğini, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte sürülerin tekrar dağ ve yaylalara döneceğini belirtti. Şırnak'ın verimli çayır ve çimenlik alanları, hem yerli hem de çevre illerden gelen göçer hayvan yetiştiricileri için kış döneminde önemli bir konaklama ve beslenme noktası olmaya devam ediyor.

Öne çıkan bilgiler: Şırnak'ta yaklaşık 1.100.000 küçükbaş; göç süreci yaklaşık 30 gün sürüyor; göç Nisan ayında tamamlanıp dönüşler başlayacak.

