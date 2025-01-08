Şırnak'ta İki Tankerin Çarpışması: 6 Yaralı

Şırnak'ta Tanker Kazası: 6 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt taşıyan iki tankerin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Cizre çevre yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen akaryakıt yüklü tankerle, M.S.G. yönetimindeki 73 ABC 708 plakalı tanker çarpıştı.

Kazanın Detayları

Kaza sonucunda, tanker şoförü M.S.G. ile birlikte tankerde bulunan E.G, B.G, H.G. ve D.G. yaralandı. Ayrıca, kaza sırasında yoldan geçen M.Y. de hafif şekilde etkilendi.

Acil Müdahale

Kaza ile ilgili 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kazanın meydana gelme nedeni henüz belirlenemedi.