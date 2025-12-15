Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheliye Adli İşlem

Operasyon detayları ve ele geçen ürünler

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan duyumlar doğrultusunda geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

İcra edilen faaliyetlerde, toplam 69 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 65 gram esrar, 3 bin 610 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, 10 adet senet, 5 adet yazılı doküman, 89 adet cep telefonu, 33 bin 486 adet bandrolsüz sigara, 88 adet çeşitli elektronik eşya, 2 bin 116 adet muhtelif hırdavat, 2 bin 132 adet tekstil ürünü, 391 adet kozmetik eşya, 2 bin 400 adet süs ve kozmetik ürünü, 342 adet mutfak eşyası ile 218 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 127 bin 350 lira olduğu bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak ürünlerle ilgili olarak 69 şüpheli şahıs hakkında, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

