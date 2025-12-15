DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheliye Adli İşlem

Şırnak'ta 8-14 Aralık 2025 tarihli kaçakçılık operasyonunda 69 şüpheliye ait adreslerde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi; piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 127 bin 350 lira.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:49
Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheliye Adli İşlem

Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheliye Adli İşlem

Operasyon detayları ve ele geçen ürünler

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan duyumlar doğrultusunda geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

İcra edilen faaliyetlerde, toplam 69 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 65 gram esrar, 3 bin 610 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, 10 adet senet, 5 adet yazılı doküman, 89 adet cep telefonu, 33 bin 486 adet bandrolsüz sigara, 88 adet çeşitli elektronik eşya, 2 bin 116 adet muhtelif hırdavat, 2 bin 132 adet tekstil ürünü, 391 adet kozmetik eşya, 2 bin 400 adet süs ve kozmetik ürünü, 342 adet mutfak eşyası ile 218 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 127 bin 350 lira olduğu bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak ürünlerle ilgili olarak 69 şüpheli şahıs hakkında, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA...

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 08-14 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA ALINAN DUYUMLAR DOĞRULTUSUNDA GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
4
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
5
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
6
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
7
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri