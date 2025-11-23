Şırnak'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Şırnak’ın Cizre ve Uludere ilçelerinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:54
Şırnak’ın Cizre ve Uludere ilçelerinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak adli işlemler başlattı.

Operasyon ve yakalama

Cizre ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile Uludere ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Cezaevi sevki

Her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

