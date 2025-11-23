Şırnak'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
Şırnak’ın Cizre ve Uludere ilçelerinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak adli işlemler başlattı.
Operasyon ve yakalama
Cizre ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile Uludere ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.
Cezaevi sevki
Her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
