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Şırnak'ta Petrol Keşfi, Öğrencilerin Mühendislik Hayalini Gerçekleştiriyor

Şırnak'taki petrol keşfi, köy öğrencilerinin mesleki hayallerini mühendislikle buluşturdu. Artan iş imkanları gençlerin hedeflerini değiştirdi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:27
Şırnak'ta Petrol Keşfi, Öğrencilerin Mühendislik Hayalini Gerçekleştiriyor

Şırnak'taki Petroller, Öğrencilerin Gelecek Hayallerini Değiştiriyor

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Hacire Karakuş, köylerinde yaşanan petrol keşfi sonrası öğrencilerin mesleki hedeflerine mühendisliğin de eklendiğini açıkladı. Gabar'da yapılan keşfin ardından, Akçay ve Kayaboyun köylerinde iş imkanlarının arttığını belirten Karakuş, öğrencilerin petrol sahalarındaki gelişmelerden etkilendiğini vurguladı.

Petrol Üretimi ve Eğitim Fırsatları

Şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hatıralarının yaşatıldığı sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından günlük 80 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Karakuş, öğrencilerin köyde çıkan petrol ve sahada görevli personeli görerek mühendislik mesleğine yöneldiklerini ifade etti.

Yeni Meslek Hedefleri

Kayaboyun Ortaokulu öğrencisi Elanur Tutuş, petrol keşfi sayesinde iş imkanlarının arttığını, bu nedenle hayalinin doktor olmaktan petrol mühendisi olmaya dönüştüğünü belirtti. Benzer şekilde, Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencisi Leyla Meşe de mühendislik hedefinin petrol keşfiyle değiştiğini söyledi.

Köy Muhtarından Destek

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, öğrencilerin mühendislerle etkileşimleri sonucunda mesleki hedeflerini belirlemeye başladıklarını dile getirdi. Vural, köy halkının petrol keşfi ile iş imkanına kavuştuğunu ve gençlerin artık batı illerine çalışmak için gitmediğini ifade ederek, bunun yerel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde...

Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde yaşayan öğrencilerin mesleki hedeflerine mühendislik de eklendi. Petrolden önce doktor, hemşire, polis olmak isteyen öğrenciler şimdi mühendis olmak istiyor.

Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde...

Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde yaşayan öğrencilerin mesleki hedeflerine mühendislik de eklendi. Petrolden önce doktor, hemşire, polis olmak isteyen öğrenciler şimdi mühendis olmak istiyor.

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