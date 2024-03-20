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Şırnak'ta sağanak ve sel uyarısı: Valilikten son dakika açıklaması

Şırnak Valiliği, merkez ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 22:55
Şırnak'ta sağanak ve sel uyarısı: Valilikten son dakika açıklaması

Şırnak Valiliği, merkez ile birlikte 6 ilçede meydana gelebilecek sağanak yağışlar ve sel riskine karşı halkı uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yağışların perşembe ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde ise yağmur şeklinde etkili olması beklendiği bildirildi.

2 gün boyunca aralıklarla sürecek yağışların sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi gibi olumsuz etkiler yaratabileceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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