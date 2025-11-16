Şırnak'ta Şiddetli Yağış: Komato'da Kaya Düşmesi Yolu Kapattı
Olay ve müdahale
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Haburiki köyü yakınlarındaki Komato bölgesinde, dün akşam yaşanan şiddetli yağışın ardından dağdan kopan kaya parçaları yolu uzun süre trafiğe kapattı.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri bölgeye intikal ederek yürüttükleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından dev kaya parçalarını güçlükle yoldan kaldırdı ve yolu yeniden trafiğe açtı.
