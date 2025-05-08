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Şırnak'ta Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kongre, Türkiye ve Irak arasında ekonomik işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:18
Şırnak'ta Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Yapıldı

Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Şırnak'ta, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ve Zaho Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi", Şırnak Belediyesi, Valiliği, Şırnak Ticaret Sanayi Odası ve Dicle Kalkınma Odası’nın katkılarıyla 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Birol Ekici'den Açıklamalar

Kongrenin açılışında konuşan Vali Birol Ekici, bu etkinliğin, Türkiye ve Irak vatandaşlarının ekonomik refahını artırmayı ve işsizlik oranlarını azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Ekici, "Kalkınma Yolu Projesi, ülkemizin en büyük projelerinden biri. Bu proje ile iki ülke arasındaki gönül bağlarının güçleneceğini umuyoruz," şeklinde konuştu.

Ekici, ayrıca demir yolu ve kara yolu projelerinin, iki ülke ekonomilerini daha güçlü bir şekilde birleştireceğini belirterek, "Şırnak ve Zaho, bu potansiyeli birleştirerek, işsizliği azaltacak sinerjiyi yaratmalıdır. İki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir," dedi.

Diğer Katılımcıların Görüşleri

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, iki ülkenin tarih boyunca birlikte ticaret yaptığını vurgulayarak, bölgenin medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu belirtti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Habur Sınır Kapısı’nda 2022 yılında yaklaşık 14 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve bunun Türkiye’nin toplam ihracatının %6'sını oluşturduğunu aktardı.

Zaho Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Diyar Abdulkerim Saeed, bu tür konferansların sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal işbirliğini de artıracağını ifade etti. Saeed, "Bu konferansın bir gün Zaho Üniversitesi'nde yapılacak olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz," dedi.

Özel Sunumlar ve Katılımcılar

Kongrede, ŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hüseyni tarafından "Küreselleşme ve Ticaret" konulu sunum gerçekleştirildi. Etkinliğe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi. Şırnak Üniversitesi...

Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi. Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Zaho Üniversitesi işbirliği Valilik, belediye, Ticaret Sanayi Odası ve Dicle Kalkınma Odası katkılarıyla "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi. Şırnak Üniversitesi...

Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi. Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Zaho Üniversitesi işbirliği Valilik, belediye, Ticaret Sanayi Odası ve Dicle Kalkınma Odası katkılarıyla "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

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