Şırnak'ta Yaralı Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

Şırnak'ta Kınalı Kekliklerin Tedavisi Tamamlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir aracın içinde bitkin halde bulunan iki kınalı keklik, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

Kekliklerin Tedavi Süreci

Cizre bölgesindeki Kurumcu Jandarma Karakolu ekipleri, yol kontrolü esnasında gerçekleştirdikleri aramada iki keklik buldular. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Doğaya Salım Süreci

Merkezde gerekli tıbbi müdahale sonrası sağlığına kavuşan kınalı keklikler, Şırnak-Siirt kara yolunun 15. kilometresinde doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Vatandaşlara Çağrı

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşların arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını talep etti. Bu tür hayvanların tedavi edilmesi için halkın duyarlılığı büyük önem taşıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aracın içinde bitkin halde bulunan 2 kınalı keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.