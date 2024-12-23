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Sırp Partisi, Kosova'nın 2025 Genel Seçimlerine Katılmayacak

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, Sırp Listesi'nin 9 Şubat 2025 tarihindeki genel seçimlere katılmasına onay vermedi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:40
Sırp Partisi, Kosova'nın 2025 Genel Seçimlerine Katılmayacak

Kosova'nın Sırp Partisi Seçimlere Katılmayacak

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 9 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek genel seçimlerde Sırp Listesi adlı partinin katılımını onaylamadı. Yapılan resmi açıklamada, KQZ'nin, ülkedeki en büyük Sırp partisi olan Sırp Listesi için seçime katılmama kararı aldığı belirtildi.

Nedeni Milliyetçi Söylemler

Basında yer alan haberlere göre, KQZ'nin bu kararı almasında Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek'in "Sırp milliyetçiliğini" ön plana çıkaran söylemleri ve bağımsız bir ülke olarak Kosova'dan bahsetmemesi etkili oldu. Ayrıca, Sırp Listesi'nin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yakın ilişkilere sahip olduğu iddiaları da bu durumu güçlendiriyor.

Gergin İlişkiler

Kararın ardından Sırp Listesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, Kosova ve Sırbistan arasındaki sürekli zorlu ilişkilerin yeniden gerileceği endişesi dile getiriliyor. Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Kosova, Sırp Listesi'nin seçime katılmasını yasaklamaya çalışacak ve uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal edecek" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsızlık Meselesi

Kosova'nın 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi, Sırbistan'ın bu durumu asla tanımadığı için her iki ülke arasındaki sık sık gerginliklerin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla 2011 yılında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde karşılıklı tanımayı sağlamayı amaçlıyor.

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