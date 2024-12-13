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Şişli-Ataşehir Konferansı: Ekonomi ve Yapay Zeka Üzerine Önemli Değerlendirmeler

Şişli-Ataşehir Konferansı'nda Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zeka ve ekonomik belirsizlikler hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:20
Şişli-Ataşehir Konferansı: Ekonomi ve Yapay Zeka Üzerine Önemli Değerlendirmeler

İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Konferans

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından düzenlenen "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı", Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansa, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada Belirsizlik ve Yapısal Değişimler

Prof. Dr. Acemoğlu, konuşmasında gelecekte dünyanın belirsizliklerle dolu bir döneme gireceğini vurguladı. Bu belirsizliklerin sebeplerini jeopolitik durumlar, enflasyon ve yapısal değişimlerle ilişkilendirerek, "Bazıları fırsat yaratıyor, bazıları ilerisi için bize olanaklar sağlıyor ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka: Fırsatlar ve Riskler

Yapay zeka konusuna da değinen Acemoğlu, "Yapay zeka tamamen dünyanın her tarafını değiştirmek projesiyle ortaya çıkmış bir şey. Buradaki olanaklar sonsuz, riskler sonsuz" diyerek bu teknolojinin kullanımıyla ilgili soruların arttığını belirtti. "Yapay zekanın yönü belirsiz. Dünyada trilyonlarca dolarlık bir yatırım var ama hala uygulamalarını göremiyoruz" dedi.

Ekonomik Dönüşüm Süreci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un, geçmişten gelen ticaret, eğitim ve inovasyon merkezliği konumunu kaybetmemek adına hızlı bir yapısal dönüşüm yaşadığını açıkladı. İmamoğlu, "İstanbul, yüksek katma değer üreten yenilikçi ve yaratıcı ekonomisiyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır" diyerek bu alandaki hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine...

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı" düzenlendi. Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine...

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı" düzenlendi. Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

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