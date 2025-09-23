Şişli taksi cinayeti: 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Olayın Detayları

Şişli Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül tarihinde, içinde bulunduğu takside silahla vurulan taksici Ali Sancar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sancar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltılar ve Adliyeye Sevk

Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Küçük yaştaki iki şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, bir şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin İfadesi

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden polisler tarafından adliyeye götürülen şüphelinin, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim" dedi.

Gelişmeler

Soruşturma ve adli işlemler sürüyor.