Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi

Folklor akademisinden destek: "Abes ve yanlış hareketler"

Eğitim Sanat Folklor Akademisi Dernek Başkanı Özcan Keskin, Şarkışla’nın eleştirilerini destekleyerek yapılan abes figürlerin kültüre zarar verdiğini söyledi. Keskin, sözlerine aynen şu şekilde devam etti: "Günümüzde oldukça abes ve yanlış hareketler yapılıyor. Bayılmada ayak attığımız kısım oyunun genetiğinde özellikle denge konusunda bize çok yardımcı olan bir unsurdur. Asla bizi izleyenlere ve kültürümüze karşı yanlış bir adım atmayız, attırmamak için de elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Bayılmadaki ayak atmanın düzgün haliyle yanlış halini gösterdik. Şu anda günümüzde düğünlerde yapılan figürlerde aşırı abes ve yanlış hareketler var. Bu halk oyunları camiasının ve özellikle kültürümüzün kanayan yarasıdır. Sayın Meclis Başkanımızın da vurgulamak istediği kısmı da bu şekilde algılamak istiyoruz. Diğer türlü algılarsak eğer şahsi olaya girdiği için üzüntü duymuş oluyorum. Mehmet hocam yıllardır Sivas’ın kültürüyle ilgilenen bir hocamızdır. Bizim halk oyuncuları olarak asla kimseye yanlış bir hareketle oyunumuzu sergileme lüksümüz olamaz".

Halk oyunları araştırmacısından uyarı

Halk Oyunları Araştırmacısı Ziya Soybayraktar da filmlerde oyunun özüne uyulmadığına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Mehmet Şarkışla hocamın belirttiği gibi ağırlamada ki bayılma, ayağı bükme, karşıya uzatma gibi figürler yoktur. Bu karşıdaki insanlara saygısızlıktır. Kendisinin bu eleştiriyi bir film sahnesindeki oyunla ilgili söylediğini düşünüyorum. Sivas halayında ve köy ağırlamasında bayılma formu, dans uzmanlarına göre denge şaheseridir. Dansın mihenk noktası budur. Sivaslıların doğal süreçleri içerisinde dansa o bölümü yerleştirmeleri dansın önemli bir yeridir. Bayılmada da hocam öğrencilerine hem doğru hem yanlış olanı gösterdi. Aslında bu format Cezayir ve Arnavut danslarında bulunur. Mehmet Şarkışla hocamın kastettiği tavrın bunlar olduğunu düşünüyorum. Kelkit Vadisi bölgesinde oynanan dik halayı ve üç ayakta da bu forma yakın bayılma kısımları vardır ama abartı yoktur. Bu bölüm yok diyemeyiz ama hocamızın ifade ettiği abartı olmaması lazım. Zira bu hareketi yapan ekip başının da vücudunu dengeye getirmeye çalıştığı ritmik harekettir. Abartısı da zaten dans, müzik ve ölçüden de çıkar".

Uygulamalı gösterimle doğrular gösterildi

Konunun ardından uzmanlar, Sivas ağırlamasındaki doğru ve yanlış figürleri uygulamalı olarak gösterdi ve oyunun özüne uygun sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

