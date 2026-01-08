Sivas Belediyesi 4 Eylül'de 112 Acil Sağlık İstasyonu Kuruyor

Sivas Belediyesi, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ne 300 metrekarelik 112 Acil Sağlık İstasyonu inşa edecek; tesis tamamlandığında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bedelsiz devredilecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:07
Protokol ve imza töreni

Sivas Belediyesi, kentte acil sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek amacıyla 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kuruyor. Belediye ile Sivas İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, belediye binasında düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Törene Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ile Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu katıldı.

300 metrekarelik modern istasyon

Proje kapsamında inşa edilecek tesis 300 metrekare büyüklüğünde olacak ve tüm teknik şartlara uygun şekilde hazırlanarak kullanıma teslim edilecek. Tesisin donanım ve tefrişat işlemleri ise Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Yapının tamamlanmasının ardından merkez, protokol gereği bedelsiz olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilecek.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Dr. Adem Uzun, projenin seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatarak verilen sözün yerine getiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Uzun, özellikle bölge esnafının iş kazası, yaralanma ve rahatsızlık durumlarında acil müdahaleye hızlı erişim sağlayacağına vurgu yaparak, merkezinin Sivas için hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü'nden protokole onay

Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ise ilin acil sağlık hizmetleri kapasitesini artıracak bu iş birliği için Belediye'ye teşekkür etti. Mahmutoğlu, merkezin vatandaşlar ve esnaf için büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, projenin bölgeye olumlu katkı yapacağına dikkat çekti.

