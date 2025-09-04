Sivas Kongresi 106. Yılında: Bekir Bozdağ Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu

Törene siyasi ve askeri isimler katıldı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas'ta düzenlenen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bozdağ'a Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler eşlik etti.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.

Çelenk sunma töreninin ardından Bozdağ ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Törene ayrıca Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

