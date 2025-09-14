Sivas Suşehri'de Minibüs Otomobille Çarpıştı: 15 Tarım İşçisi Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu devrilen minibüste 15 tarım işçisi yaralandı; yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 18:58
Kaza ve müdahale

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen minibüste toplam 15 tarım işçisi yaralandı. Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde meydana geldi.

Olayda, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 işçi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücülerin isimlerine ilişkin bilgi henüz edinilemedi; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

