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Sivas'ta 6 Milyon 640 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron yakalandı. Kamyon sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:40
Sivas'ta 6 Milyon 640 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyon, il emniyet müdürlüğünün İstihbarat ve Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasında gerçekleştirildi.

Kamyonda Yapılan Arama

Arama, Sivas il merkezinde bir kamyon üzerinde yapıldı. Ekipler, geniş çaplı bir kaçakçılık mücadelesi kapsamında hareket ederek, söz konusu araçta büyük bir miktarda kaçak malzeme tespit etti.

Olayla ilgili olarak kamyonun sahibi de gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirken, benzer operasyonların devam edeceğinin altını çizdi.

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