Sivas'ta Çekirdek Aile Küçüldü: 40 bin 887 Kişi Yalnız Yaşıyor

TÜİK'in 'İstatistiklerle Aile 2024' verilerine göre Sivas'ta ortalama hane büyüklüğü 3,05'e gerilerken 40 bin 887 kişi tek başına yaşıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:58
Sivas'ta çekirdek aile küçülüyor, yalnız yaşayanlar artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile 2024' bültenini yayımladı. Verilere göre Sivas'ta ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4,30 iken 2024 yılında 3,05'e geriledi ve yalnız yaşayanların sayısında belirgin artış gözlendi.

Hane sayısı ve dağılım

TÜİK verilerine göre 2024 yılında Sivas'ta toplam 198 bin 825 hane bulunuyor. Bu hanelerin 40 bin 887'si tek kişilik hane halkı, 126 bin 997'si tek çekirdek aileden oluşan hane halkı, 26 bin 327'si en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı, 4 bin 614'ü ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı olarak kaydedildi.

Tek çekirdek ailelerin içeriği

Tek çekirdek aileden oluşan 126 bin 997 hanenin 34 bin 980'ini sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 72 bin 616'sını eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 19 bin 401'ini ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturuyor. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 19 bin 401 çekirdek ailenin 4 bin 417'sini baba ve çocuklardan oluşan, 14 bin 984'ünü ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aileler oluşturuyor.

İstatistikler, Sivas'ta hane yapısının daha küçük ve çekirdek aile odaklı bir görünüme doğru değiştiğini, tek kişilik hanelerin ise yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.

