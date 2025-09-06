Sivas'ta Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti törenle açıldı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış ve pist özellikleri

Tören, Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Pist, 253 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olarak düzenlendi. Açılışta emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözüne atıfta bulundu.

Güler'in vurguları

Abdullah Güler, bölgesel riskler ve değişen savaş teknolojilerine dikkat çekerek, "Biz, biliyoruz ki çevremizdeki bölgesel riskler ve savaşlarda geleneksel manada konvansiyonel savaş sistemleri artık devre dışı kalmış durumda." dedi. Güler, ayrıca pilotsuz uçak devrimlerinin ve yapay zekâ destekli sistemlerin önemine işaret ederek gençlerin bu teknolojiyle buluşturulmasının bir vazife olduğunu belirtti ve TEKNOFEST gençliğinin bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Vali ve belediye başkanının açıklamaları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta emeği geçenlere teşekkür ederek Türkiye'nin son yıllardaki teknoloji ve savunma sanayiindeki atılımlarına dikkat çekti. Şimşek, "Şüphesiz ki geleceğin güçlü Türkiye'si, teknolojide ve havacılıkta elde edeceğimiz başarılarla daha da sağlam temeller üzerinde yükselecektir." ifadelerini kullandı ve "Burada göklere yükselecek her uçak, aslında gençlerimizin hayallerinin, kabiliyetlerinin ve ülkemizin aydınlık geleceğinin bir simgesi olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise pistin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, projenin başlangıçta 223 metre olarak planlandığını, sonrasında "yapabildikleri kadar uzun" yapma kararıyla pistin 253 metreye çıkarıldığını, gençlerin ürettikleri dron ve İHA'ları burada uçurabileceklerini söyledi.

Gösteriler ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen pilotlar tarafından katılımcılara gösteri uçuşları yapıldı. Açılışa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

