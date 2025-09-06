DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

Sivas'ta Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti törenle açıldı

Sivas'ta Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti, Sivas Kongresi'nin 106. yıldönümünde açıldı; pist 253x30 metre ölçülerinde.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:58
Sivas'ta Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti törenle açıldı

Sivas'ta Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti törenle açıldı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış ve pist özellikleri

Tören, Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Pist, 253 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olarak düzenlendi. Açılışta emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözüne atıfta bulundu.

Güler'in vurguları

Abdullah Güler, bölgesel riskler ve değişen savaş teknolojilerine dikkat çekerek, "Biz, biliyoruz ki çevremizdeki bölgesel riskler ve savaşlarda geleneksel manada konvansiyonel savaş sistemleri artık devre dışı kalmış durumda." dedi. Güler, ayrıca pilotsuz uçak devrimlerinin ve yapay zekâ destekli sistemlerin önemine işaret ederek gençlerin bu teknolojiyle buluşturulmasının bir vazife olduğunu belirtti ve TEKNOFEST gençliğinin bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Vali ve belediye başkanının açıklamaları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta emeği geçenlere teşekkür ederek Türkiye'nin son yıllardaki teknoloji ve savunma sanayiindeki atılımlarına dikkat çekti. Şimşek, "Şüphesiz ki geleceğin güçlü Türkiye'si, teknolojide ve havacılıkta elde edeceğimiz başarılarla daha da sağlam temeller üzerinde yükselecektir." ifadelerini kullandı ve "Burada göklere yükselecek her uçak, aslında gençlerimizin hayallerinin, kabiliyetlerinin ve ülkemizin aydınlık geleceğinin bir simgesi olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise pistin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, projenin başlangıçta 223 metre olarak planlandığını, sonrasında "yapabildikleri kadar uzun" yapma kararıyla pistin 253 metreye çıkarıldığını, gençlerin ürettikleri dron ve İHA'ları burada uçurabileceklerini söyledi.

Gösteriler ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen pilotlar tarafından katılımcılara gösteri uçuşları yapıldı. Açılışa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesince yaptırılan Cengiz...

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesince yaptırılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesince yaptırılan Cengiz...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü
3
Mersin'de Kuyumcuda Altın Hırsızlığı İddiası: Polis İnceleme Başlattı
4
TALAN Hareketli Hedef Sistemi ile Keskin Nişancı Eğitimlerinde Devrim
5
AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek
6
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti
7
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı