Sivas'ta Drift Yapan İki Sürücüye 92 Bin Lira Ceza Uygulandı

Sivas'ta Drift Ceza Yağdı

Sivas'ta drift yapan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından toplam 92 bin 784 lira ceza uygulandı.

Kaza Tehlikesi ve Hızla Artan Cezalar

Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde yapılan denetimlerde, drift yapan araçlar kamera kayıtlarından tespit edildi. Sürücülerin dikkatsiz davranışları, trafik güvenliğini tehdit etti.

Gözaltına Alındılar

Yapılan denetim sonucunda, drift yapan araçların sürücüleri gözaltına alındı. Bu süreçte, sürücülere toplam 92 bin 784 lira idari para cezası kesmenin yanı sıra, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Bu olay, Sivas'taki güvenlik güçlerinin trafik ihlalleriyle kararlılıkla mücadele ettiğinin bir göstergesi oldu.