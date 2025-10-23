Sivas'ta Foseptikte Metan Gazı Zehirlenmesi: 2 Kişi Öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte temizlik için foseptikte bulunan iki kişi, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:37
İddiaya göre, Kızılcakışla köyü Osman Fazıl Polat Mahallesindeki bir çiftlikte temizlik amacıyla foseptik çukuruna giren iki kişinin hareketsiz durumda olduğu fark edildi. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiyesi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla foseptik çukurunda bulunan iki kişi çıkarıldı.

Çıkarılan kişilerden metan gazından zehirlenen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kişi, Hasan Hüseyin Ataş (39), Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, benzer vakalara karşı foseptik ve kapalı alanlarda gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte temizlemek için girdikleri foseptikte metan gazından zehirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi yaşamını yitirdi.

