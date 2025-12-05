Sivas'ta Heimlich ile Hayat Kurtaran Öğretmen

Sivas Recep Handan Ortaokulu'nda teneffüs sırasında yaşanan olayda, 11 yaşındaki bir öğrenci nefes borusuna denk gelen mandalina parçası nedeniyle nefes almakta zorlandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, Recep Handan Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Teneffüs esnasında arkadaşıyla mandalina yiyen 6. sınıf öğrencisi Çağdaş Gürbüzer'in nefes borusuna mandalina parçası kaçtı. Yutkunamayınca öğretmeninin yanına koşan öğrenciye, Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus İşler tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile müdahale edilerek hayatı kurtarıldı.

Öğrencinin Anlatımı

6. sınıf öğrencisi Çağdaş Gürbüzer yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşımla beraber oturmuş mandalina yiyorduk. Burnum tıkalıydı, ağzımdan nefes almaya çalıştım. O sırada mandalina boğazıma kaçtı. Yutkunmaya çalıştım ama yutkunamadığım için hemen hocama koştum. Hocam bana Heimlich manevrası yaptı. Hocam hemen bizim önümüzde duruyordu. Hocam da sakin durup Heimlich manevrası yapmaya başladı. Sonra da mandalina nefes borumdan çıktı. Böylesi olayları internette görüyordum. Biraz da oradan biliyorum. Biraz korktum ama sakin kalmaya çalıştım. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum, ellerinden öperim"

Öğretmenin Müdahalesi

Yunus İşler, müdahalesinin ardından şunları söyledi:

"Çocuğumuz o gün okul nöbetçisiydi. Mandalina yiyorlardı. Ben okul bahçesindeyken çocuğumuz bir anda yanıma geldi. İki eliyle dokunarak boğazına bir şey kaçtığını anlatmaya çalıştı. Heimlich manevrasıyla çocuğumuzu bu durumdan kurtarmaya çalıştık, çok şükür ki kurtardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ilk yardım seminerlerine katılmıştım. Zaten alanım da Beden Eğitimi olduğu için bu bilgilere sahiptim. Orada zor olan şey sakin kalmaktı. Şükür ki onu da atlattık. Onun o güzel duruşu, sakin kalıp yanıma gelmesi bizi sevindiren nokta oldu. En azından çocuklarımızın da bilinçli olduğunu görmüş olduk"

Yetkililer ve okul yönetimi, benzer durumlarda hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Olayın ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİVAS’TA BİR ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN NEFES BORUSUNA MANDALİNA KAÇTI. ÖĞRETMENİNİN YANINA KOŞAN ÖĞRENCİ, BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN MÜDAHALESİ SONRASI KURTULDU. O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.