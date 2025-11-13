Sivas’ta İlk Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Yağmur Bayındır Göreve Başladı

Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Yağmur Bayındır, Sivas Numune Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayarak kentte bu branşta göreve başlayan ilk uzman oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:33
Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Yağmur Bayındır, Sivas Numune Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Eğitimi ve Uzmanlığı

2013 yılında Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Uzm. Dr. Bayındır, 2019 yılında aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini bitirdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalında yandal uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2025 yılında Çocuk Romatoloji Uzmanı unvanını aldı.

Hizmet Alanları ve Kent İçin Önemi

Uzm. Dr. Bayındır, Sivas Numune Hastanesi Çocuk Romatoloji bölümünde hasta kabulüne başlayarak kent genelinde bu branşta göreve başlayan ilk uzman hekim oldu. Bölge halkının uzun süredir duyduğu önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamak için mesaiye başlayan Uzm. Dr. Bayındır, çocuklarda görülen eklem ağrıları, ateşli romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve nadir otoinflamatuvar sendromların tanı ve tedavisi alanlarında hizmet verecek.

