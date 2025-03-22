Sivas'ta Karla Mücadele Ekipleri, Kalp Krizi Geçiren Hastayı Kurtardı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak kalp krizi geçiren hasta hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 02:34
Sivas'ta Karla Mücadele Ekipleri, Kalp Krizi Geçiren Hastayı Kurtardı

Sivas'ta Acil Durum: Kalp Krizi Geçiren Hasta İçin Seferberlik

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucunda kapalı kalan köy yolunun açılmasıyla, kalp krizi geçiren bir hasta hastaneye ulaştırıldı.

Dün, Tahyurt köyünde 65 yaşındaki Mehmet Kaya'nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kaya'nın yakınları, acil durumu 112 acil servis hatti üzerinden yetkililere bildirdi.

Fakat kar nedeniyle köy yolu kapalı olduğu için sağlık ekipleri imdat isteyerek İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti.

Karla mücadele ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yolu açtı ve ambulans, köye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Kaya, ardından Altınyayla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu olay, karla mücadele ekiplerinin köylerde gösterdiği özverili çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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