Sivas'ta kombi kapatmak riskli: Donan kombilerde 10-15 bin TL hasar

Sibirya soğukları ve uzman uyarısı

Sivas'ta Sibirya soğukları etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 21 derecelere kadar düştüğü kentte, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar yakıttan tasarruf etmek amacıyla kombilerini kapatıyor; ancak kombinin tamamen kapatılması don koruma sistemi'ni devre dışı bırakarak cihaz ve tesisatta donma riskini artırıyor.

Kombi ustası Şafak Şimşek, donan kombilerde ciddi hasarlar oluştuğunu ve onarım maliyetlerinin 10 ila 15 bin lira arasında değişebildiğini belirtiyor.

Şimşek, konuyla ilgili uyarısını şöyle dile getirdi: "Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir."

Şimşek ayrıca, "Kombilerin donmasının sebebi soğuk havalarda kapalı olmasıdır. Kış aylarında kombinin şalterini indirmememiz gerekiyor. Kombiyi açıp kapatmanın yakıta hiçbir faydası yoktur. Kombiyi en düşük derecede kullanmak her zaman daha karlıdır" diyerek, kış boyunca kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, donma riskini azaltmak için kombilerin en düşük derecede çalıştırılmasını ve cihazın şalterinin kapatılmamasını öneriyor.

DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİLİ OLDUĞU SİVAS’TA, TASARRUF AMACIYLA KAPATILAN KOMBİLER DONMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALIRKEN, DONAN KOMBİLERDE BÜYÜK MASRAFLAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR. KIŞ AYLARINDA KOMBİLERİN TAMAMEN KAPATILMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN KOMBİ USTASI ŞAFAK ŞİMŞEK, DONAN KOMBİ BORULARININ SICAK SU İLE DEĞİL ILIK SU YARDIMI İLE AÇILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.