Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: Fimar'da 1 İşçi Toprak Altında

Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında

Gelişmeler ve kurtarma çalışmaları

Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki bir maden ocağında dün saat 16.30 civarında göçük meydana geldi. Olay, Fimar adlı şirkete ait demir madeni sahasında yaşandı.

Göçük sonucu saha çalışanlarından S.Y. (66) toprak altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler göçük altındaki S.Y.'yi kurtarmak için derhal çalışma başlattı. Ancak maden sahasında devam eden toprak kayması riski nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güvenlik gerekçesiyle ara verildi.

AFAD ve diğer ekipler, riskin değerlendirilmesinin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başlayacak. Olayla ilgili soruşturma ve saha güvenliği önlemleri sürüyor.

