Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: Fimar'da 1 İşçi Toprak Altında

Divriği Çaltı köyündeki Fimar demir madeninde dün 16.30'da meydana gelen göçükte S.Y. (66) toprak altında kaldı; kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:51
Gelişmeler ve kurtarma çalışmaları

Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki bir maden ocağında dün saat 16.30 civarında göçük meydana geldi. Olay, Fimar adlı şirkete ait demir madeni sahasında yaşandı.

Göçük sonucu saha çalışanlarından S.Y. (66) toprak altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler göçük altındaki S.Y.'yi kurtarmak için derhal çalışma başlattı. Ancak maden sahasında devam eden toprak kayması riski nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güvenlik gerekçesiyle ara verildi.

AFAD ve diğer ekipler, riskin değerlendirilmesinin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başlayacak. Olayla ilgili soruşturma ve saha güvenliği önlemleri sürüyor.

SİVAS’TA BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜK SONRASI BİR İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI. DEVAM EDEN...

