Sivas'ta Öğretmen Dere Kenarında Ölü Bulundu

Sivas Yıldızeli'nde öğretmen Vedat Söylemez (39), kaza sonucu dere kenarında ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:32
Yıldızeli Çobansaray'da meydana gelen kazada hayatını kaybetti

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çobansaray köyünde, kendisinden haber alınamayan öğretmen Vedat Söylemez (39) ölü bulundu.

Olay, köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmasında, Söylemez’e ait aracın dere kenarında ters dönmüş vaziyette olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, köy yolunda 60 ZV 954 plakalı pikabıyla kaza yaptığı belirlenen öğretmen Vedat Söylemez’in hayatını kaybettiğini saptadı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili incelemeler sürüyor.

