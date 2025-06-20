Sivas'ta Park Halindeyken Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ta Park Halindeyken Yangın!

Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde park halindeyken 60 ADZ 724 plakalı bir otomobil yanmaya başladı. Olay, çevredeki vatandaşların yangını fark etmesiyle gerçekleşti.

İtfaiye ve Polis Olay Yerinde!

Yangının bildirilmesi üzerine, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü ancak maalesef yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, hem araç sahipleri hem de çevre sakinleri için büyük bir tedirginlik yarattı. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.