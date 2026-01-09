Sivas'ta Poşetle Kayarken Ahşap Kızak Hediyesi: Öğrenciler Türkü Söyledi

Sivas'ta poşet ve leğenle kayan öğrencilere ahşap kızak sürprizi

Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde öğrenim gören öğrenciler, karla kaplı sokaklarda poşet, plastik leğen ve çeşitli araçlarla kayıyordu. Bu görüntüleri gören Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar ve iş insanı Emre Koç, öğrencilere sürpriz yapma kararı aldı ve yaklaşık 100 adet ahşap kızak temin edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Abdulkadir Koç İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve ahşap kızakları öğrencilere dağıttı.

Vali Şimşek: "Toplumumuzun dayanışmasının örneği"

Vali Şimşek, öğrencilerin mutluluğuna şahit olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Güzel bir vesile ile Beypınar Köyü’nü ziyaret ettik. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerle tanıştık ve şunu gördük ki çocuklarımız çok bilinçli, öğretmenlerimiz de gayet ilgili. Bunun neticesinde güzel başarılar gelmiş, birçok kupa kazanmışlar. Biz de onları ödüllendirmek istedik ve kendilerine birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikir, geçen günlerde onları poşetle, çantayla, leğenle kayarken sosyal medyada görmemizle başladı. Bu görüntüler bize buraya gelmemiz için vesile oldu. Biz istedik ki sevinçlerine vesile olalım. Bu nedenle buraya geldik ve kızaklarını dağıttık. Ben bu kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Buna vesile olan dernek başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız sadece kızak dağıtmak değil; toplumumuzun dayanışmasının, birlikte hareket etme duygusunun en güzel örneklerinden birini sergilemekti. Ben tekrar hayırseverlerimize teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza kızaklarını güle güle kullanmalarını diliyorum."

Kızak sevinci ve türkü

Hediye edilen kızakları alan öğrenciler, teneffüste okul önüne inerek kızakla kaydı. Etkinlikte bir öğrenci kayan kızakla birlikte türkü söyledi; ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıktı. Öğrenciler doyasıya eğlendi ve yeni kızaklarıyla kış günlerinin keyfini çıkardı.

