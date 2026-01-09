Sivas'ta Poşetle Kayarken Ahşap Kızak Hediyesi: Öğrenciler Türkü Söyledi

Beypınar köyünde poşet ve leğenle kayan öğrencilere yaklaşık 100 ahşap kızak dağıtıldı; teneffüste kayan öğrenciler arasında türkü söyleyenler oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:28
Sivas'ta Poşetle Kayarken Ahşap Kızak Hediyesi: Öğrenciler Türkü Söyledi

Sivas'ta poşet ve leğenle kayan öğrencilere ahşap kızak sürprizi

Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde öğrenim gören öğrenciler, karla kaplı sokaklarda poşet, plastik leğen ve çeşitli araçlarla kayıyordu. Bu görüntüleri gören Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar ve iş insanı Emre Koç, öğrencilere sürpriz yapma kararı aldı ve yaklaşık 100 adet ahşap kızak temin edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Abdulkadir Koç İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve ahşap kızakları öğrencilere dağıttı.

Vali Şimşek: "Toplumumuzun dayanışmasının örneği"

Vali Şimşek, öğrencilerin mutluluğuna şahit olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Güzel bir vesile ile Beypınar Köyü’nü ziyaret ettik. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerle tanıştık ve şunu gördük ki çocuklarımız çok bilinçli, öğretmenlerimiz de gayet ilgili. Bunun neticesinde güzel başarılar gelmiş, birçok kupa kazanmışlar. Biz de onları ödüllendirmek istedik ve kendilerine birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikir, geçen günlerde onları poşetle, çantayla, leğenle kayarken sosyal medyada görmemizle başladı. Bu görüntüler bize buraya gelmemiz için vesile oldu. Biz istedik ki sevinçlerine vesile olalım. Bu nedenle buraya geldik ve kızaklarını dağıttık. Ben bu kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Buna vesile olan dernek başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız sadece kızak dağıtmak değil; toplumumuzun dayanışmasının, birlikte hareket etme duygusunun en güzel örneklerinden birini sergilemekti. Ben tekrar hayırseverlerimize teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza kızaklarını güle güle kullanmalarını diliyorum."

Kızak sevinci ve türkü

Hediye edilen kızakları alan öğrenciler, teneffüste okul önüne inerek kızakla kaydı. Etkinlikte bir öğrenci kayan kızakla birlikte türkü söyledi; ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıktı. Öğrenciler doyasıya eğlendi ve yeni kızaklarıyla kış günlerinin keyfini çıkardı.

SİVAS’TA BİR KÖYDE DAHA ÖNCESİNDE POŞET VE LEĞEN İLE KAYAN ÖĞRENCİLERE AHŞAP KIZAK HEDİYE EDİLDİ....

SİVAS’TA BİR KÖYDE DAHA ÖNCESİNDE POŞET VE LEĞEN İLE KAYAN ÖĞRENCİLERE AHŞAP KIZAK HEDİYE EDİLDİ. DERS ARASINDA SOKAĞA ÇIKAN ÖĞRENCİLER, AHŞAP KIZAKLA KAYARAK DOYASIYA EĞLENDİ.

SİVAS’TA BİR KÖYDE DAHA ÖNCESİNDE POŞET VE LEĞEN İLE KAYAN ÖĞRENCİLERE AHŞAP KIZAK HEDİYE EDİLDİ....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 16 okul yıkım kararı: Tahliye ve taşınma başladı
2
Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada
3
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
4
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Vali Toros: Mersin, potansiyeli ve gücüyle çok kıymetli bir şehir
6
Gaziosmanpaşa'dan Gazetecilere Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde yüzde 50 indirim
7
Germencik Belediyesi 2026'da 35 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları